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10 Eylül 2019 Salı 17:08:11 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 17:14:03

Beni Bırakma yeni sezon ne zaman, Beni Bırakma Zeynep neden ayrıldı? Beni Bırakma yeni sezon oyuncu kadrosu

Beni Bırakma yeni sezon oyuncu kadrosu, merak ediliyor. İzleyiciler "Beni Bırakma Zeynep neden ayrıldı? Beni Bırakma yeni sezon ne zaman?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Beni Bırakma dizisi 3. sezon çekimleri 2 Ağustos 2019 cuma günü başladı; ancak Beni Bırakma dizisinden üzücü ve önemli iki ayrılık yaşandığı ancak çekimler başladığında anlaşıldı. Beni Bırakma dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Beni Bırakma yeni sezon ne zaman? Beni Bırakma Zeynep neden ayrıldı? sorularının yanıtı Beni Bırakma yeni sezon oyuncu kadrosu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi, 281. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Beni Bırakma dizisi 3. sezon çekimleri 2 Ağustos 2019 cuma günü başladı; ancak Beni Bırakma dizisinden üzücü ve önemli iki ayrılık yaşandığı ancak çekimler başladığında anlaşıldı. Beni Bırakma dizisi ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

BENİ BIRAKMA YENİ SEZON NE ZAMAN?

"Aile olmanın, sadakatin, aşk ve ihanetin tekrar sınandığı günlük dizi" sloganıyla tanınan Beni Bırakma'nın yeni sezon bölümleri Eylül ayında yayınlanacak. Dizinin yayına başlayacağı tam tarih ise henüz açıklanmadı.

BENİ BIRAKA ZEYNEP NEDEN AYRILDI?

Beni Bırakma dizisi ilk iki sezonda toplamda 280 bölüm çekildi. Senaristler için aynı kadro ve karakterler ile 280 bölüm dizi çıkarmak çok büyük bir başarı olup; Beni Bırakma dizisi senaryosu artık durma noktasına gelmiş hiç bir taraftan ilerlemez olmuştu. Bu durum karşısında senaristler diziye yeni bir hava katmak için yeni karakterlerin gelmesine karar verdi. Bu değişiklik ise Sıla ve Tarık cephesinde değil Emre ve Zeynep cephesinde oldu. Sıla ve Tarık aşkı için yeni konular üretebilen senaristler değişikliği artık yeni içerik üretemedikleri Zeynep Emre ve Bora üçgeninde yapma kararı almış.

Yani Beni Bırakma dizisinden hem Zeynep’in hemde Hülya’nın ayrılması tamamen senaryo gereği olmuştur; yoksa bazı izleyicilerin aklına geldiği gibi Sıla Özlem Önemli’ye gelen başrol teklifleri sebebi ile değildir.

BENİ BIRAKMA KONUSU NEDİR?

Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri devralmış durumdadır. Sıla'ya aşık olmasıyla birlikte hayatı değişir. Ailenin küçük ve uçarı oğlu Emre ise tıp doktorudur. Onun hayatı da Zeynep'e olan aşkıyla yepyeni bir yola girer. Bu aşk ile pandoranın kutusu açılır. Arzu şiddetle bu aşka karşı çıkar, Emre ise annesine karşı çıkarken aileyi sürüklediği kaosun farkında bile değildir. Hepsi, aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanacaklardır. Bu sınavdan ise ancak dürüst olanlar alnının akıyla çıkabilecektir: Hem kendine, hem hayata karşı dürüst olanlar. Beni Bırakma Sen Benim Alın Yazımsın...

BENİ BIRAKMA OYUNCU KADROSU

Berkay Veli - Emre
Merve Üçer - Elif
Emrah Akduman - Tarık
Sude Doğar - Sıla
Esengül Aypek - Meltem

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