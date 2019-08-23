  • Bist 100
    95450
  • Dolar
    5,7727
  • Euro
    6,3923
  • Altın
    277,2130
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çanakkale'de iki çocuğun kavgası cinayetle bitti Çanakkale'de iki çocuğun kavgası cinayetle bitti
Luiz Gustavo olmazsa F.Bahçe'nin alternatifi Fernandinho Luiz Gustavo olmazsa F.Bahçe'nin alternatifi Fernandinho
Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü Erzincan'da otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü
İletişim Başkanı Altun 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinin Türkçe versiyonunu paylaştı İletişim Başkanı Altun 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinin Türkçe versiyonunu paylaştı
Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda Fenerbahçe, en çok zorlandığı deplasmanda
İletişim Başkanı Altun 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinin Türkçe versiyonunu paylaştı İletişim Başkanı Altun 'İkinci Vatan: Türkiye' belgeselinin Türkçe versiyonunu paylaştı
Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi
Fındık işçisi başından vurularak ağır yaralanmıştı: 3'ü tutuklandı Fındık işçisi başından vurularak ağır yaralanmıştı: 3'ü tutuklandı
Ekuba'ın Trabzonspor’a imza atmadan önce Galatasaray’a teklif edildiği ortaya çıktı Ekuba'ın Trabzonspor’a imza atmadan önce Galatasaray’a teklif edildiği ortaya çıktı
Bekçilik yazılı sınavı yarın saat kaçta? Bekçilik sınav giriş belgesi indir Bekçilik yazılı sınavı yarın saat kaçta? Bekçilik sınav giriş belgesi indir
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı İşgalci İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı
Türklere Çin işkencesi: Çin, Sincan'ı laboratuvar ve bedava işçilik olarak görüyor Türklere Çin işkencesi: Çin, Sincan'ı laboratuvar ve bedava işçilik olarak görüyor
Beşiktaş, Gonalons'u transfer listesine aldı Beşiktaş, Gonalons'u transfer listesine aldı
F.Bahçe, Kalinic için Atletico Madrid’e kiralama teklifinde bulundu F.Bahçe, Kalinic için Atletico Madrid’e kiralama teklifinde bulundu
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Quaresma, Lens ve Medel’in biletini kesti Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Quaresma, Lens ve Medel’in biletini kesti
Beşiktaş’ta denize girdikten sonra boğulan şahsın cesedi çıkarıldı Beşiktaş’ta denize girdikten sonra boğulan şahsın cesedi çıkarıldı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 14 gözaltı İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 14 gözaltı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a çıkarma yaptı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'a çıkarma yaptı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla mücadele için kaynağı yok Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro: Brezilya'nın Amazonlar'daki yangınla mücadele için kaynağı yok
Başkan Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de Başkan Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de
İki Suudi kulüp, Belhanda için 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı İki Suudi kulüp, Belhanda için 13 milyon Euro'yu gözden çıkardı
AEK Teknik Direktörü: Mutlu değiliz, daha iyi oynayabilirdik AEK Teknik Direktörü: Mutlu değiliz, daha iyi oynayabilirdik
Somalı genç 14 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu Somalı genç 14 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu
UEFA play-off turu ilk maçları oynandı UEFA play-off turu ilk maçları oynandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ağustos 2019 Cuma 09:47:55 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:51:23

Bekçilik yazılı sınavı yarın saat kaçta? Bekçilik sınav giriş belgesi indir

Bekçilik yazılı sınavı yarın saat kaçta? sorusunun yanıtı binlerce bekçi adayı tarafından araştırılıyor. Adaylar bekçilik sınav giriş belgesi kağıdını indirmek istiyor. Bekçi olmak isteyenlerin ilk olarak yazılı sınava girmeleri gerekiyor. 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yarın yazılı sınava girecek. Bekçilik yazılı sınav giriş belgesi e-devlet üzerinden indirilebiliyor. Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve bekçilik sınavları ile ilgili diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

Bekçilik yazılı sınavı yarın gerçekleşecek. Sınava girecek binlerce aday "Bekçilik yazılı sınavı yarın saat kaçta? sorusunun yanıtını ve giriş belgelerini araştırılıyor. Adaylar bekçilik sınav giriş belgesi kağıdını indirmek istiyor. Bekçi olmak isteyenlerin ilk olarak yazılı sınava girmeleri gerekior. 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yarın yazılı sınava girecek. Bekçilik yazılı sınav giriş belgesi e-devlet üzerinden indirilebiliyor. Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve bekliçilik sınavları ile ilgili diğer detaylar haberimizde.

2. DÖNEM BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SAAT KAÇTA?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" gerçekleşecek.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İNDİRME SAYFASI


 
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Yeri Bilgileri e-devlet üzerinden giriş yapılarak görülebiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

 

1. DÖNEM BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.  

İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.  

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ