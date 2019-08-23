Bekçilik yazılı sınavı yarın saat kaçta? Bekçilik sınav giriş belgesi indir

Bekçilik yazılı sınavı yarın gerçekleşecek. Sınava girecek binlerce aday "Bekçilik yazılı sınavı yarın saat kaçta? sorusunun yanıtını ve giriş belgelerini araştırılıyor. Adaylar bekçilik sınav giriş belgesi kağıdını indirmek istiyor. Bekçi olmak isteyenlerin ilk olarak yazılı sınava girmeleri gerekior. 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yarın yazılı sınava girecek. Bekçilik yazılı sınav giriş belgesi e-devlet üzerinden indirilebiliyor. Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve bekliçilik sınavları ile ilgili diğer detaylar haberimizde.

2. DÖNEM BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SAAT KAÇTA?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" gerçekleşecek.





BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Yeri Bilgileri e-devlet üzerinden giriş yapılarak görülebiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

1. DÖNEM BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.