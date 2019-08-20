Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama sayfası arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların yazılı sınav tarihi belli oldu. Adaylar, bekçilik yazılı sınavı giriş belgesini de e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor.

2. DÖNEM BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacak.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Yeri Bilgileri e-devlet üzerinden giriş yapılarak görülebiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.

1. DÖNEM BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.