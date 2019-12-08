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08 Aralık 2019 Pazar 13:48:38 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 13:50:13

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Bekçilik mülakat sonuçlarında geri sayım sürüyor. Adaylar heyecanla bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler her gün bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına giriş yapıyor. 81 ilde gerçekleştirilecek olan 8 bin bekçi alımı için sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor. İşte Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı..

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sınava giren adaylar tarafından merakla araştırılıyor. 2019 Yılında yazılı ve sözlü sınavlara katılım sağlayan bekçi adayları her gün Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına giriş yapıyor. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak. Polis Akademisi bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi resmi bir açıklama henüz yapılmadı, sonuçlar açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecek.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


 

BEKÇİLİK SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

BEKÇİ ATAMALARI NASIL OLACAK? 

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

2020 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR? 

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

BEKÇİLİK ALIM SÜRECİ

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.

Adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il için ayrı ayrı listeler ilan edilecektir.

Söz konusu sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecektir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Eksik, veya yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavları asıl veya yedek olarak kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda ilgili Valilik tarafından aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

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