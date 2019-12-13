  • Bist 100
    110477
  • Dolar
    5,8093
  • Euro
    6,4724
  • Altın
    275,2150
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Nijerya, yılbaşında havai fişek kullananları terörden yargılayacak Nijerya, yılbaşında havai fişek kullananları terörden yargılayacak
Yanlış yolu kullanan bisikletli maganda genç kıza saldırdı Yanlış yolu kullanan bisikletli maganda genç kıza saldırdı
Bisikletli sürücü yaya yolundan yürüyen genç kızı darbetti Bisikletli sürücü yaya yolundan yürüyen genç kızı darbetti
Dünya poliüretan ve Avrasya kompozit liderleri İstanbul’da buluştu Dünya poliüretan ve Avrasya kompozit liderleri İstanbul’da buluştu
Başkan Erdoğan'ın termik santral vetosu üzerinden yeni yönetim sisteminin analizi Başkan Erdoğan'ın termik santral vetosu üzerinden yeni yönetim sisteminin analizi
Çekya, Rus radarlarını bırakıp İsrail hava savunma radarlarını kullanacak Çekya, Rus radarlarını bırakıp İsrail hava savunma radarlarını kullanacak
İngiltere’deki erken genel seçimlerin sonuçları Türkiye’ye nasıl yansır? İngiltere’deki erken genel seçimlerin sonuçları Türkiye’ye nasıl yansır?
Canan Karatay'a suç duyurusu: Tavuk döner satışları açıklamasından sonra en az yüzde 30 düştü Canan Karatay'a suç duyurusu: Tavuk döner satışları açıklamasından sonra en az yüzde 30 düştü
Beren Saat ile Özge Özpirinçci'nin saçları beyazladı Beren Saat ile Özge Özpirinçci'nin saçları beyazladı
MSB Hukuk sınıfı subay adayı temini kılavuzu yayınlandı: MSB subay adayı temini başvuruları ne zaman? MSB Hukuk sınıfı subay adayı temini kılavuzu yayınlandı: MSB subay adayı temini başvuruları ne zaman?
ABD Senatosu’nun 1915 kararı sonrası ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ABD Senatosu’nun 1915 kararı sonrası ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
EYT son durum nedir? 13 Aralık EYT son gelişmeler neler? EYT son durum nedir? 13 Aralık EYT son gelişmeler neler?
Sapık Harvey Weinstein'a şok: 25 milyon dolarlık uzlaşma Sapık Harvey Weinstein'a şok: 25 milyon dolarlık uzlaşma
Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim"in okunmasına bugün başlandı Erzurum'un 5 asırlık geleneği "1001 Hatim"in okunmasına bugün başlandı
Muvazzaf Subay Temini Kılavuzu yayımlandı Muvazzaf Subay Temini Kılavuzu yayımlandı
Kremlin'den ABD'ye "balistik füze denemesi" tepkisi: Washington INF'yi mahvetti Kremlin'den ABD'ye "balistik füze denemesi" tepkisi: Washington INF'yi mahvetti
Son Dakika... Bakan müjdeyi verdi: Saat 18.00’den sonra ödenmeye başlanacak Son Dakika... Bakan müjdeyi verdi: Saat 18.00’den sonra ödenmeye başlanacak
Simon Kjaer her an Türkiye'ye geri dönebilir Simon Kjaer her an Türkiye'ye geri dönebilir
13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? 13 Aralık Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim kim birinci oldu?
Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu Ceren Özdemir'in katili için istenen ceza belli oldu
Mehmetçiğimiz Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış bombayı imha etti Mehmetçiğimiz Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış bombayı imha etti
13 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim? 13 Aralık Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda haftanın birincisi kim?
Gael Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde Gael Clichy, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde
Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Aralık 2019 Cuma 17:09:15 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 17:16:58

Başkan Erdoğan'ın termik santral vetosu üzerinden yeni yönetim sisteminin analizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vetosuyla termik santral bacalarına filtre takmak için kollar sıvandı. S Bilişim Danışmanlık "Veto; Müsamere’, Tiyatro’, Kurumlararası Çekişme’mi?" raporunu yayınlandı. Raporla ilgili konuşan Siyasi Analist Serdar Sement, "Başkan Erdoğan; işadamlarına eko-politik süreci kimin yöneteceğini, en önemlisi, neticeyi kimin belirlediğini somutlaştırıyordu." dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Başkan S Bilişim Danışmanlık, Siyasi İstikrar İndeksi kapsamında, “Veto; ‘Müsamere’, ‘Tiyatro’, ‘Kurumlararası Çekişme’mi?” raporunu yayınlandı.

Türkiye’nin başkanlık rejimine geçtiğini hatırlatan Serdar Sement, “Türkiye’de başkanlık rejimine geçilmiş olmasına rağmen yasamayla yönetim tekniğine daha çok müracaat edilmektedir. Sebebi mesuliyet riskini sınırlama ve meşruiyet üretimidir. AK Parti parlamento grubu, bu süreçte, iktidar iktisadi networklarıyla etkileşime bizzat girmek, etkileşimi başkanlıkla paylaşmak istemektedir.”

Rapordan: “Başkanlık rejimine geçilmiş, yasamayla artan yönetim, kanun çıkartacak milletvekillerinin teknik-hukuki cihetten desteklenmelerini gerektirmiştir. İlk evrede kanun tekliflerini Başkanlık-Beştepe desteklemiş, halen aksaklık taşınamaz halde, yükler AK Parti Parlamento grubu ve AK Parti yönetimine binmiş haldedir.”

“TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ NETWORKU”

Bakanlık performansı raporunda Türkiye’nin iktisadi networkuna değindiklerini söyleyen Sement, “Finanstan müteahhitliğe, perakendeden elektrik üretim ve satışına, saymakla bitmez çok sayıda sektörde güçlü şirket, işadamı, sendikacı, arabulucusu olmayanın parti lideri ya da parti örgütlenme işletmesi pek zordu.” dedi.

Rapordan: “Türk Anayasal (cari) sisteminde yasamayla yönetim gerekleri minimaldir. Yürütme, kendi alanına dair öz-düzenleme yeteneğinden başka, misal vergilerde çok ciddi yetenek sahibidir. Yürütme yeni vergi ihdas edemez görünse de mevcut vergileri yükseltme konusunda yetkileri çokçadır. Mevcut vergilerin genişletilmesinde belli marjı ayrıca vardır.”

Başkan Erdoğan’ın veto hakkını kullandığını belirten Sement, “Başkan Erdoğan, çok ağır denebilecek tepkimeyle, veto kullanmak suretiyle yükümlülük ertelemeyi kaldırtıyor. Başkan Erdoğan; işadamlarına eko-politik süreci kimin yöneteceğini, en önemlisi, neticeyi kimin belirlediğini somutlaştırıyordu.”

Rapordan: “Yasama organı bu kurum/usullerin yürütmece set edilen statülerini kanun değişiklikleriyle farklılaştırarak Cumhurbaşkanını bloke edemez. Cumhurbaşkanı elinde yeniden atama yetkileri tamdır. Kısaca, Cumhurbaşkanının yönetmek için yasamaya muhtaçlığı minimal, yabancı ülke rejimlerine nazaran en minimaldir denebilir.”

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ