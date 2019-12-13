Başkan Erdoğan'ın termik santral vetosu üzerinden yeni yönetim sisteminin analizi

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Başkan S Bilişim Danışmanlık, Siyasi İstikrar İndeksi kapsamında, “Veto; ‘Müsamere’, ‘Tiyatro’, ‘Kurumlararası Çekişme’mi?” raporunu yayınlandı.

Türkiye’nin başkanlık rejimine geçtiğini hatırlatan Serdar Sement, “Türkiye’de başkanlık rejimine geçilmiş olmasına rağmen yasamayla yönetim tekniğine daha çok müracaat edilmektedir. Sebebi mesuliyet riskini sınırlama ve meşruiyet üretimidir. AK Parti parlamento grubu, bu süreçte, iktidar iktisadi networklarıyla etkileşime bizzat girmek, etkileşimi başkanlıkla paylaşmak istemektedir.”

Rapordan: “Başkanlık rejimine geçilmiş, yasamayla artan yönetim, kanun çıkartacak milletvekillerinin teknik-hukuki cihetten desteklenmelerini gerektirmiştir. İlk evrede kanun tekliflerini Başkanlık-Beştepe desteklemiş, halen aksaklık taşınamaz halde, yükler AK Parti Parlamento grubu ve AK Parti yönetimine binmiş haldedir.”

“TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ NETWORKU”

Bakanlık performansı raporunda Türkiye’nin iktisadi networkuna değindiklerini söyleyen Sement, “Finanstan müteahhitliğe, perakendeden elektrik üretim ve satışına, saymakla bitmez çok sayıda sektörde güçlü şirket, işadamı, sendikacı, arabulucusu olmayanın parti lideri ya da parti örgütlenme işletmesi pek zordu.” dedi.

Rapordan: “Türk Anayasal (cari) sisteminde yasamayla yönetim gerekleri minimaldir. Yürütme, kendi alanına dair öz-düzenleme yeteneğinden başka, misal vergilerde çok ciddi yetenek sahibidir. Yürütme yeni vergi ihdas edemez görünse de mevcut vergileri yükseltme konusunda yetkileri çokçadır. Mevcut vergilerin genişletilmesinde belli marjı ayrıca vardır.”

Başkan Erdoğan’ın veto hakkını kullandığını belirten Sement, “Başkan Erdoğan, çok ağır denebilecek tepkimeyle, veto kullanmak suretiyle yükümlülük ertelemeyi kaldırtıyor. Başkan Erdoğan; işadamlarına eko-politik süreci kimin yöneteceğini, en önemlisi, neticeyi kimin belirlediğini somutlaştırıyordu.”

Rapordan: “Yasama organı bu kurum/usullerin yürütmece set edilen statülerini kanun değişiklikleriyle farklılaştırarak Cumhurbaşkanını bloke edemez. Cumhurbaşkanı elinde yeniden atama yetkileri tamdır. Kısaca, Cumhurbaşkanının yönetmek için yasamaya muhtaçlığı minimal, yabancı ülke rejimlerine nazaran en minimaldir denebilir.”