21 Kasım 2019 Perşembe 13:06:48 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 13:15:32
Başkan Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın ailesine taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarıyla telefonla görüşerek taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Büyükanıt'a Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.
(AA)
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