23 Şubat 2020 Pazar 13:49:11 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 14:06:10
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırılarda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, şehit tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve şehit tankçı sözleşmeli erler Mustafa Ertürk ile Mecit Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA
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