Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Pakdil ile çekilen fotoğrafına yer verdi.