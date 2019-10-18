18 Ekim 2019 Cuma 15:57:28 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 15:59:40
Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil için başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Pakdil ile çekilen fotoğrafına yer verdi.
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