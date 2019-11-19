Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yalancılığı siyasetle izah edilemeyecek garabet haline geldi

  • Bist 100
    107109
  • Dolar
    5,7154
  • Euro
    6,3304
  • Altın
    270,0590
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BM'de Filistin açıklaması: Filistin'e yapılan uluslararası hukukun ihlalidir BM'de Filistin açıklaması: Filistin'e yapılan uluslararası hukukun ihlalidir
Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldı Katil İsrail güçleri 2'si çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldı
Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı
Hindistan'da muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü Hindistan'da muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi öldü
Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisi Azize başlıyor! Azize konusu ne, oyuncuları kim? Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisi Azize başlıyor! Azize konusu ne, oyuncuları kim?
Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti
Afgan Hac ve Evkaf Bakanı Munib'ten Başkan Erdoğan'a çağrı: Barışın sağlanmasına destek olun Afgan Hac ve Evkaf Bakanı Munib'ten Başkan Erdoğan'a çağrı: Barışın sağlanmasına destek olun
Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı
Özlem Kaymaz kimdir, kaç yaşında? Özlem Kaymaz kiminle evli? Özlem Kaymaz kimdir, kaç yaşında? Özlem Kaymaz kiminle evli?
Kahramanmaraş'tan 60'ı aşkın ülkeye teknoloji ihracatı Kahramanmaraş'tan 60'ı aşkın ülkeye teknoloji ihracatı
Türkiye'den sert ABD çıkışı: İsrail’in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz Türkiye'den sert ABD çıkışı: İsrail’in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz
Kartal AİHL'den Rümeysa Hakyemez, Cambridge Üstün Başarı Ödülü’nü kazandı Kartal AİHL'den Rümeysa Hakyemez, Cambridge Üstün Başarı Ödülü’nü kazandı
Antibiyotikler virüslere etki etmiyor Antibiyotikler virüslere etki etmiyor
Almanya'da 5 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 4 sığınmacıya silahlı saldırı Almanya'da 5 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 4 sığınmacıya silahlı saldırı
Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da! Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da!
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklem mümkün değil
Luyindama, Başakşehir maçında forma giyemeyecek Luyindama, Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Rusya'dan Karadeniz'de tatbikat Rusya'dan Karadeniz'de tatbikat
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı buluştu Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı buluştu
Lübnan'da protestocular meclis binasını kuşattı! Oturum ertelendi Lübnan'da protestocular meclis binasını kuşattı! Oturum ertelendi
Kızı fenalaşınca intihardan vazgeçti: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz Kızı fenalaşınca intihardan vazgeçti: Koca her zaman bulunur ama anne her zaman bulunmaz
19 Kasım Masterchef Türkiye nerede çekildi? Masterchef dokunulmazlık yarışını kim kazandı? 19 Kasım Masterchef Türkiye nerede çekildi? Masterchef dokunulmazlık yarışını kim kazandı?
İş başvurusunda hile yaptığı ortaya çıkan ABD Dışişleri çalışanı istifa etti İş başvurusunda hile yaptığı ortaya çıkan ABD Dışişleri çalışanı istifa etti
Bahçeli'den son dakika EYT açıklaması: Hükümetin tavrını destekliyoruz Bahçeli'den son dakika EYT açıklaması: Hükümetin tavrını destekliyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Kasım 2019 Salı 13:03:18 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 13:14:47

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yalancılığı siyasetle izah edilemeyecek garabet haline geldi

Partisinin haftalık Meclis grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Tank Palet Fabrikası'nın satıldığı iddialarını değerlendiren Başkan Erdoğan 'Yalancılığı artık siyasetle izah edilemeyecek garabet haline geldi. Yalancının mumu da yatsıya kadar yanıyor. MYK toplantısında Sayın Genel Başkana ana okulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak' dedi.

TANK PALET FABRİKASI

Milletimizin desteği 17 yıldır olduğu gibi bugün de yanımızdadır. Önümüze kurulan tüm tuzakları bozuyoruz. Ülkemizi hedef alanların önceliklerinin en başına milletimizle aramızdaki bağı koparma gayreti budur. Üzüntü verici olan içimizdeki bazı kesimlerin Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyor olmasıdır. Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti yıkılsın da ne olursa olsun bazılarının tavrı haline gelmiştir. CHP Genel Başkanı'nın diline doladığı bir husus Sakarya'daki tank palet fabrikasıdır. Defalarca ifade ettik. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını açıklıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, işletme hakkının belli bir süre Katar-BMC'ye devredildiği yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli çalışacağı anlatıldı. 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel hale gelebileceği bu anlaşmada vardır. CHP Genel Başkanı fabrikanın Katar ordusuna satıldığına kadar yalanlarına devam ediyor. Yalanın sonu yok. Yalancının mumu da yatsıya kadar yanıyor. Geçmişte bilinen tek icrai faaliyeti SSK'yı batırmak olan birisinin bunu anlamasının zor olduğunun farkındayız. MYK toplantısında Sayın Genel Başkana ana okulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak.

CHP'YE TERÖR TEPKİSİ

Mehmedimiz sayısı itibariyle, şehitler oldu. Sivil şehitlerimiz oldu. 150 civarında SMO'dan şehitlerimiz oldu. Ana muhalefetin başındaki zat SMO'yu terör örgütü olarak tanımlıyor. SMO orada niye var? SMO orada bizim ülkemizi taciz eden, bizim ülkemize saldırıda bulunanlara karşı kendi topraklarını savunan yiğitlerdir, mücahitlerdir. Ama bu CHP, teröristlere terörist diyemiyor. PKK'ya, HDP'ye terörist dediğini duydunuz mu? Ortaklar ya, beraber yürüyorlar ya... Benim milletim onlarla beraber yürüyenlere 2023'te de verecek, 2024'te de verecek. Biz ne pahasına olursa olsun bu alçak plana izin vermedik, vermeyeceğiz. Bunları ABD seyahatinde anlattık. PKK/YPG'nin yönetici kadrosundakilerinin kanlı geçmişini gösterdik. Ortaya koyduğumuz tablonun karşılık bulduğunu müşahade ettik. Terör örgütünün Suriye'deki işinin zorlaştığı gerçektir. Suriye ve Kuzey Irak başta olmak üzere terör tehditleri sona erene kadar bu mücadelemiz devam edecektir.

FETÖ elebaşı için taleplerimizi tekrarladık. Taviz vermeyeceğiz. İhanetin hesabını sormak için bu hainlerin peşinde olacağız. Teröristler hangi kisveye bürünürlerse bürünsüler bu akıbetten kurtulamayacaklardır. Bölgemizdeki hiçbir hesabın Türkiye'nin rızası ve desteği olmadan hayata geçirilemeyeceğini anlatmaya devam edeceğiz.

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM SORUNLARI

İstihdam artıyor diyoruz bu kişi rahatsız oluyor. Bir şahıs insanların iş bulmasından niye rahatsız olur anlamak mümkün değildir. İş iş diyerek istihdam artmıyor. AK Parti döneminde istihdam 9 milyon kişi artmasına rağmen işsizlik oranımız yüzde 14 gibi yüksek bir seviyededir. Bunun geçtiğmiz yıl yaşadığıız ekonomik saldırının ötesinde sebepleri vardır. Eğitim düzeyinin yükselmesiyle çalışma çağına gelen herkes iş arıyor. 2002 yılına göre 2018'e olan dönemde işgücüne katılma oranında 3,6 puanlık artış yaşandı. Bu oran kadınlarda 6,3 oranını buluyor. İşsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor. Bizim sitihdam oluştamamaız değildir, işgücüne katılım oranının yükselmiş olmasıdır. Bu polemiği yapılacak değil, seferberlik anlayışı ile çalışarak üstesinden gelinecek meseledir.

CHP Genel Başkan'nın bir diğer yalanı 1000 liranın altında emekli maaşı alandır. Buradan tekrar anlatıyorum, Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan yoktur. Kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde kalmış olabilir. Bırakın 1000 lirayı, 60 lira emekli maaşı alan vardı kendi döneminde. Bugünkü Türkiye farklı, kendisi de biliyor. Şark kurnazlığı yaparak ölüm aylıklarını ayrı emekli maaşı gibi anlatıyor. Bunların her işi böyle. Gerçekleri çarpıtarak, gözünün içine bak baka milleti kandırmaya çalışıyor. Hangi taklayı atarlarsa atsınlar milletmiz kendilerini yüzde 25'in üzerine çıkarmıyor."

Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ