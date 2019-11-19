Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yalancılığı siyasetle izah edilemeyecek garabet haline geldi

TANK PALET FABRİKASI

Milletimizin desteği 17 yıldır olduğu gibi bugün de yanımızdadır. Önümüze kurulan tüm tuzakları bozuyoruz. Ülkemizi hedef alanların önceliklerinin en başına milletimizle aramızdaki bağı koparma gayreti budur. Üzüntü verici olan içimizdeki bazı kesimlerin Türkiye düşmanlarıyla aynı kafayı taşıyor olmasıdır. Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti yıkılsın da ne olursa olsun bazılarının tavrı haline gelmiştir. CHP Genel Başkanı'nın diline doladığı bir husus Sakarya'daki tank palet fabrikasıdır. Defalarca ifade ettik. Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu, hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını açıklıyorum. Fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu, işletme hakkının belli bir süre Katar-BMC'ye devredildiği yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli çalışacağı anlatıldı. 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel hale gelebileceği bu anlaşmada vardır. CHP Genel Başkanı fabrikanın Katar ordusuna satıldığına kadar yalanlarına devam ediyor. Yalanın sonu yok. Yalancının mumu da yatsıya kadar yanıyor. Geçmişte bilinen tek icrai faaliyeti SSK'yı batırmak olan birisinin bunu anlamasının zor olduğunun farkındayız. MYK toplantısında Sayın Genel Başkana ana okulu öğrencisine anlatır gibi tane tane yeniden izah edecekler. Anlayana kadar bu izahı sürdüreceğiz. Hatta görüntülü olarak.



CHP'YE TERÖR TEPKİSİ

Mehmedimiz sayısı itibariyle, şehitler oldu. Sivil şehitlerimiz oldu. 150 civarında SMO'dan şehitlerimiz oldu. Ana muhalefetin başındaki zat SMO'yu terör örgütü olarak tanımlıyor. SMO orada niye var? SMO orada bizim ülkemizi taciz eden, bizim ülkemize saldırıda bulunanlara karşı kendi topraklarını savunan yiğitlerdir, mücahitlerdir. Ama bu CHP, teröristlere terörist diyemiyor. PKK'ya, HDP'ye terörist dediğini duydunuz mu? Ortaklar ya, beraber yürüyorlar ya... Benim milletim onlarla beraber yürüyenlere 2023'te de verecek, 2024'te de verecek. Biz ne pahasına olursa olsun bu alçak plana izin vermedik, vermeyeceğiz. Bunları ABD seyahatinde anlattık. PKK/YPG'nin yönetici kadrosundakilerinin kanlı geçmişini gösterdik. Ortaya koyduğumuz tablonun karşılık bulduğunu müşahade ettik. Terör örgütünün Suriye'deki işinin zorlaştığı gerçektir. Suriye ve Kuzey Irak başta olmak üzere terör tehditleri sona erene kadar bu mücadelemiz devam edecektir.

FETÖ elebaşı için taleplerimizi tekrarladık. Taviz vermeyeceğiz. İhanetin hesabını sormak için bu hainlerin peşinde olacağız. Teröristler hangi kisveye bürünürlerse bürünsüler bu akıbetten kurtulamayacaklardır. Bölgemizdeki hiçbir hesabın Türkiye'nin rızası ve desteği olmadan hayata geçirilemeyeceğini anlatmaya devam edeceğiz.

İŞSİZLİK VE İSTİHDAM SORUNLARI

İstihdam artıyor diyoruz bu kişi rahatsız oluyor. Bir şahıs insanların iş bulmasından niye rahatsız olur anlamak mümkün değildir. İş iş diyerek istihdam artmıyor. AK Parti döneminde istihdam 9 milyon kişi artmasına rağmen işsizlik oranımız yüzde 14 gibi yüksek bir seviyededir. Bunun geçtiğmiz yıl yaşadığıız ekonomik saldırının ötesinde sebepleri vardır. Eğitim düzeyinin yükselmesiyle çalışma çağına gelen herkes iş arıyor. 2002 yılına göre 2018'e olan dönemde işgücüne katılma oranında 3,6 puanlık artış yaşandı. Bu oran kadınlarda 6,3 oranını buluyor. İşsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor. Bizim sitihdam oluştamamaız değildir, işgücüne katılım oranının yükselmiş olmasıdır. Bu polemiği yapılacak değil, seferberlik anlayışı ile çalışarak üstesinden gelinecek meseledir.

CHP Genel Başkan'nın bir diğer yalanı 1000 liranın altında emekli maaşı alandır. Buradan tekrar anlatıyorum, Türkiye'de 1000 liranın altında emekli maaşı alan yoktur. Kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde kalmış olabilir. Bırakın 1000 lirayı, 60 lira emekli maaşı alan vardı kendi döneminde. Bugünkü Türkiye farklı, kendisi de biliyor. Şark kurnazlığı yaparak ölüm aylıklarını ayrı emekli maaşı gibi anlatıyor. Bunların her işi böyle. Gerçekleri çarpıtarak, gözünün içine bak baka milleti kandırmaya çalışıyor. Hangi taklayı atarlarsa atsınlar milletmiz kendilerini yüzde 25'in üzerine çıkarmıyor."



