Başkan Erdoğan'dan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi'ne ilişkin paylaşım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi Twitter adresinden yapılan grafikli paylaşımda, "Saatte 120 kilometre ile ülkemizin hızlı metro araçları burada faaliyet gösterecek. Toplam uzunluğu 37,5 kilometre. 9 İstasyon İstanbul'daki diğer tüm toplu ulaşım hatlarıyla da bağlantılı olacak." ifadesi kullanıldı.

"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, ülkemizin kazı çalışmaları en hızlı yürütülen projesidir. Aynı anda 10 kazı makinesinin birden çalıştığı bu süreci hamdolsun başarıyla sürdürüyoruz." değerlendirmesi yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Kazı çalışmalarının yüzde 94'ü, tünellerin de önemli bir kısmı tamamlandı. Rayları ve bağlantı malzemelerini ülkemiz firmaları üretiyor, Türk mühendisleri ve işçileri döşüyor.

İlk 28 kilometrelik kısmı oluşturan Hasdal'a kadar olan bölümü bu yılın sonunda, Kağıthane bölümünü 2021 Nisan'ında, Gayrettepe'yi de 2021 Ağustos'unda hizmete almayı planlıyoruz.

Hedefimiz İstanbul'u 190 kilometreyi bulan tünelleri ve 1.100 kilometrelik metro hatlarıyla dünyanın en yaygın ulaşım ağına sahip kılmaktır."

(AA)