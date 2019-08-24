24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:58:21 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:03:27
Başkan Erdoğan'dan Emine Bulut’un ailesine taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut’un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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