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28 Ocak 2020 Salı 07:51:28 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 07:58:03

Başkan Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya çok önemli için KOSGEB açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçakta, aralarında Haber7 Yazarı Esra Elönü'nün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ''Vatandaşlarımıza yardım etmek için, bir adım daha atıyoruz. Elazığ ve Malatya’da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı devreye alıyoruz.'' açıklamasında bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kritik cevaplar:

Önemli konumuz, özellikle Elazığ, Malatya depremi ile alakalı. Dün itibariyle son durumu sizlerle paylaşmak isterim:

Vefat edenlerin sayısı 39, yaralı sayımız 1607, tedavisi devam eden 86, sağ kurtulan 45. Bölgeye 24 bin 402 çadır, 26 bin 500 yatak, 40 bin gıda kolisi şu an itibariyle sevk edilmiştir. Günlük 50 bin kumanya dağıtılıyor ve dağıtılacaktır. Bakan arkadaşlarımız ve ilgili kurumlarımız şu anda oradalar, kamu kurumları normal mesailerine başladı. Hayatın hızla normale dönmesi için, çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

ELAZIĞ VE MALATYA İÇİN KOSGEB ACİL DESTEK KREDİSİ

Vatandaşlarımıza yardım etmek için, bir adım daha atıyoruz. Elazığ ve Malatya’da -burası ilk defa açıklanıyor, özellikle bilmenizi istiyorum- KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı devreye alıyoruz. Depremden zarar gören KOBİ’lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL’ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler. Ayrıca, KOSGEB’e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ’lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021’e erteliyoruz.

CEZAYİR İLE ÖNEMLİ ORTAKLIK

Cezayir ile ekonomik ilişkilerimiz bağlamında, Ceyhan Endüstri Bölgesi’nde önemli bir ortaklık yapıyoruz. Sonatra ile Rönesans Holding 1.2 milyar dolarlık yatırım için bir anlaşma imzaladı. Ceyhan Propan Anonim Şirketi’nin ve yüzde 34 ortağı bir Cezayir şirketi olan Sonatra, Propan gazının 17 yıl boyunca Cezayir’den almak suretiyle ortaklık devam edecek. Tabii bu yatırım özellikle bizim cari açığımızı olumlu şekilde etkileyecektir. Tesis en kısa zamanda tamamlanacaktır. Yıllık 450 bin ton propan üretecek bu tesis, tamamı ithal edilen bu ürünün inşallah 4’te 1’ini karşılama imkanını bize verecektir. Ki bugüne kadar bu işi bir FETÖ’cü ithal etmek suretiyle o alan içeresinde çalışıyordu ama şimdi bu durum olmayacak." dedi.

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