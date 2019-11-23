Başkan Erdoğan: YPG'nin silahlarını topluyoruz

Başkan Erdoğan İzmir'in Bayındır ilçesinde de önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Erdoğan, “Terör örgütlerine gereken dersi Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te verdik mi, verdik. Şimdi Kuzey Suriye'de veriyor muyuz? Barış Pınarı Harekatı’yla orada, YPG/PYD/PKK'ya gereken dersi verdik mi? YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk topluyoruz” dedi.

MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Başkan Erdoğan, konuşması sırasında İzmirlilere bir çok yatırımın müjdesini verdi. Erdoğan, Bayındır'a organize sanayi bölgesi kurulacağını açıkladı; Kiraz'da ise jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti.