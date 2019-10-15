15 Ekim 2019 Salı 23:44:42 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 23:50:27
Başkan Erdoğan: Trump'a 'Terör örgütüyle asla masaya oturmayız' dedim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Trump'a terör örgütüyle asla masaya oturmayacağını söyleyen Başkan Erdoğan, herhangi bir ateşkesin de ilan edilmeyeceğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın açıklamalarında bazı satırbaşları:
"Dün Trump'la görüştüm yaptırımlar konusunda endişemiz yok"
"Trump, 'Ateşkes ilan edin' dedi, asla ilan etmeyiz"
"Trump'a 'Terör örgütüyle asla masaya oturmayız dedim"
Münbiç ve Kobani için Rusya ve ABD ile görüşmeler devam ediyor"
"Rejimin girmesi olumsuz değil, ama asla terör örgütü kalmamalı"
"Trump'a 'Heyet gönder, görüşelim' dedim"
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