Başkan Erdoğan: Trump'a 'Terör örgütüyle asla masaya oturmayız' dedim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın açıklamalarında bazı satırbaşları:

"Dün Trump'la görüştüm yaptırımlar konusunda endişemiz yok"

"Trump, 'Ateşkes ilan edin' dedi, asla ilan etmeyiz"

"Trump'a 'Terör örgütüyle asla masaya oturmayız dedim"

Münbiç ve Kobani için Rusya ve ABD ile görüşmeler devam ediyor"

"Rejimin girmesi olumsuz değil, ama asla terör örgütü kalmamalı"

"Trump'a 'Heyet gönder, görüşelim' dedim"