11 Aralık 2019 Çarşamba 21:01:46 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 21:32:34
Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, başta ikili ilişkiler ve Suriye olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
AA
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