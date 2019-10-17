17 Ekim 2019 Perşembe 15:47:38 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:35:58
Başkan Erdoğan Pence'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi.
Kabul, basına kapalı devam ediyor.
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- Başkan Erdoğan Pence'i kabul etti