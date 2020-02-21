Başkan Erdoğan: Bir savaş var diyebilirim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları;

- Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız.

- Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.

- Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar. Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem.

- İdlib'de 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikabın imha edildi.

- (Libya) Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru.

Ayrıntılar geliyor...