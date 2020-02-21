Başkan Erdoğan: Bir savaş var diyebilirim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'ndeki Cuma namazı çıkışı muhabirlerin sorularını cevapladı. Erdoğan, İdlib'teki son durum hakkında ise, "Bir savaş var diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları;
- Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız.
- Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.
- Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar. Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem.
- İdlib'de 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikabın imha edildi.
- (Libya) Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru.
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