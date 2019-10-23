23 Ekim 2019 Çarşamba 17:14:27 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:38:29
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye Beytepe Mahallesi’nde bulunan evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtilmişti.
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