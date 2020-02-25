Başkan Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'e tespih hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.

ERDOĞAN, ALİYEV'E TESPİH HEDİYE ETTİ

Başkan Erdoğan, burada mevkidaşı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Aliyev ile bir araya gelen Erdoğan, görüşme sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na tespih hediye etti.















