25 Şubat 2020 Salı 15:16:25 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:21:02
Başkan Erdoğan, mevkidaşı Aliyev'e tespih hediye etti
Sabah saatlerinde Azerbaycan'a hareket eden Başkan Erdoğan, Bakü'de kendisini karşılayan mevkidaşı Aliyev'e tesbih hediye etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
ERDOĞAN, ALİYEV'E TESPİH HEDİYE ETTİ
Başkan Erdoğan, burada mevkidaşı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Aliyev ile bir araya gelen Erdoğan, görüşme sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na tespih hediye etti.