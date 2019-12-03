Başkan Erdoğan: Herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi, o ayrı bir konu

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Londra'da müttefiklerin NATO'ya vurgu yapması bizim için temel bir önceliktir. Toplantıda Çin ve Rusya ile ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Çin ile karşılıklı anlayışa dayalı yapıcı angajmanı destekliyoruz. Rusya ise uluslararası alanda önde gelen aktörlerden biridir. Türkiye coğrafi konumunun gereği olarak kendi öncelikleri çerçevesinde NATO ile işbirliği halinde çok yönlü bir dış politika yürütmektedir. Rusya ve diğer ülkelerle olan iyi ilişkilerimiz, müttefiklerimizle olan münasebetlerimizin alternatifi değil tam anlamıyla tamamlayıcısıdır.

NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesi bizim için çok önemli. Ancak ittifakın bir yenilenme ihtiyacı içinde olduğu da açıktır. 2000'lerin bakış açısıyla bugünü kavrayamayız. NATO'nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı, etkin davranması gerekiyor. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi açıktır. Zira güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik ruhu NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır.

'ÜLKEMİZ NATO'NUN VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAĞIDIR'

Aynı şekilde NATO'nun caydırıcılığını azaltacak popülist beyanlardan da uzak durulmalıdır. Alternatif aramak yerine NATO'yu daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz. NATO'nun da hududu olan güney sınırlarımızda ülkemizle beraber Avrupa'yı ve tüm müttefikleri etkileyen hadiseler yaşanıyor. Terör çatışma ve bunların tetiklediği düzensiz göç hareketleri Avrupa Atlantik coğrafyasının tamamında istikrarı tehdit ediyor. Türkiye göç akınlarının önlenmesi bağlamında kritik roller üstlenen bir ülkedir. Ülkemiz NATO'nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Müttefiklerimizin bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma ittifakımızı zayıflatmaz, tam tersine güçlendirir. Bu mesajımızı müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısında ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz.

'AMASIZ FAKATSIZ DESTEK VERİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Terörle mücadelesinde ülkemize amasız fakatsız destek verilmesini istiyoruz. Londra toplantısı ittifakın 2020'li yıllara kendini uyarlamasının da ilk adımı olacaktır. Bazı çevreler art niyetli şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim duruşumuz ve yerimiz bellidir. Ülkemizle ilgili kötü niyetli tartışmaları dikkate almadık, almıyoruz. Gittiğimiz Londra'da bazı devlet başkanlarıyla da görüşmelerimiz olacak. Bugün Fransa ve Almanya liderleriyle beraber bir dörtlü zirve toplantısını yapacağız. Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konuları ele alacağız. Hem barış pınarında gelinen son durumu hem de Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleriyle ilgili projelerimizi anlatma fırsatı bulacağız. Türkiye'nin PKK YPG ile mücadele kararlılığını en üst düzeyde ifade edeceğiz.

Erdoğan ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

TERMİK SANTRAL DÜZENLEMESİ:

Her şeyden önce erteleme talebi ilk kez gelmiyor önümüze. Daha önceden ertelemeler yapıldı. Firmalar filtre çalışmalarını yapmadılar. Yeniden süre uzatımı talebinde bulundular. Biz bir şeyde kararlılığımız var. Paris sözleşmesiyle bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. İklim değişiklikleriyle ilgili teklifler geldi ama sözlerinde durmadılar. Biz de imzayı atmadık. ABD de bunu imzalamış değil. Derdimiz havanın kirletilmesine ve insanımızın temiz havayı solumasına izin vermeyen kuruluşları çalıştıramayız. Yapılacak olan başta bu filtrenin yapılması kararı var. Ama siz bu karara uymazsanız siz para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz. Bu yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem. Biz 2020 sonuna kadar imkan verelim... Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildir. Büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider başka bir çıkışı yok.

İŞİN KARAR VERİCİSİ HALKIMDIR

Çevre noktasında verdikleri sözleri tutmadılar. Kendileriyle görüştüğümüzde partikül değerleri düşürüldüğü vs böyle konuşuyorlar. İstediğin kadar söyle halkıma bakıyorum biz burada hava kirliliğinden yaşayamıyoruz diyorlar. Bu işin karar vericisi halkımdır. Kendileri buna uymadılar, benim de bunu tekrar Meclis'e göndermekten başta çarem yoktu. Meclis'te gerekli tartışmalar yapılır, bunun çözümü de yeniden ihaledir. Burada istihdam noktasında sıkıntılar yaşanabilir. Onu istismar ediyorlar. Bu konuyu da farklı bir yolla ortadan kaldırırız.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI:

Bakanımızın ifadesi aslında bu haddini bilmez kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır ama sürekli olarak gittiği ülkelerin yönetimlerince koruma altına alınmıştır. Belçika'ya Almanya'ya kaçıyor vs... Buna benzer yüzlerce terörist buralarda yaşıyor. Bunların hepsini istedik, adreslerini vererek ama bu teröristleri yönetimler bize teslim etmediler. Edenler var, onları açıklıyoruz. İçişleri Bakanlığımız yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi o farklı konu. Onu zamanla göreceğiz.

TÜRKİYE-ALMANYA- İNGİLTERE-FRANSA ARASINDAKİ ZİRVE

Biz güvenli bölge ile çalışmalarımızı anlatacağız. Şu anda Fransa'yı Doğu Akdeniz olayu ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Libya ile yaptığımız anlaşma rahatsız ediyor olabilir. Gündeme getirdikleri halde bu Libya ve Türkiye'nin egemenlik haklarıdır. Bunu sizinle tartışmayacağız."