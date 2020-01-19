19 Ocak 2020 Pazar 10:18:44 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 10:26:03
Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Erdoğan, Berlin'e hareketi öncesi havalimanında açıklama yapıyor.
Başkan Erdoğan "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Berlin'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.
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