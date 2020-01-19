Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Berlin'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamlarından satırbaşları

Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur

Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir.

Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir.