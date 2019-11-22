22 Kasım 2019 Cuma 20:48:33 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 21:12:03
Başkan Erdoğan: Ülkemizi sinsi oyundan kurtarmayı başardık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemek sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık" dedi.
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- Başkan Erdoğan: Ülkemizi sinsi oyundan kurtarmayı başardık
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