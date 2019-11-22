Başkan Erdoğan: Ülkemizi sinsi oyundan kurtarmayı başardık

Başkan Erdoğan, "Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele ile ülkemizi içine düşürülmek istenen sinsi oyundan kurtarmayı başardık." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katılıyor.

Başkan Erdoğan, Suriye'deki teröristlerle ilgili, "Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, oralarda farklı tedbirler aldık." ifadelerini kullandı.