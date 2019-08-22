Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Aynı kararlılıkla devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, (Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri ile ilgili, "Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir. Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez." dedi.

Başkan Erdoğan, (Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri) "Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim." dedi.

KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir. "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir" dedi.

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