Başkan Erdoğan: Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'den Gambiya'ya seyahat ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Hem Moskova'dan hem Berlin'den kaçan Hafter ateşkesi ihlal ediyor. Libya'da barış olacaksa Hafter'in durdurulması gerekiyor." şeklinde konuşan Erdoğan, "Hafter'in (Libya'da) çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz."dedi.
"Kurumlarımız koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi bir koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda 100 bin TL'ye kadar bir yıl ödemesiz, 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecek." bilgisini paylaştı.
AA
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