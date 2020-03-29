Başkan Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Altun, Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken...



Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın.



Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun... pic.twitter.com/t6d1ZAbEs5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 29, 2020

500 YIL SONRA EZAN SESİ YANKILANDI

İspanya’daki Müslüman cemiyetlerinin sosyal medya üzerinden yaptığı, "salgınla mücadele edenlere destek" çağrısı karşılık buldu.

Madrid, Granada, Ceuta gibi farklı kentlerde bulunan Müslümanlar her cuma saat 19:30'da balkon, teras veya pencerelere çıkarak, koronavirüsle mücadelede yoğun olarak çalışanlara destek olmak için ezan okuyor.

Etkinliği düzenleyenler, Granada'da 500 yıl sonra ilk kez ezan sesinin yankılandığını belirtti.

Müslümanlar, mücadelenin "bayrağı, dini ve kültürü olmadığına" dikkat çekerek "birlik" vurgusu yapıyor. Müslümanlar, evlerinin terası ya da balkonundan ezan okuyarak "evde kalın" tavsiyesine de uyuyor.

AA