14 Temmuz 2019 Pazar 14:29:06 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:31:12
Başkan Erdoğan, genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genel yayın yönetmenleri ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde bugün televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan görüşme yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.
İHA
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