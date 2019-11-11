Başkan Erdoğan: Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır

Başkan Erdoğan, "11 milyon fidan dikimi" töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olma ümidiyle toprakla buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmaktır. Ülkemizin dört bir yanında fidan dikimine katılan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Toprakla buluşturduğumuz bu fidanların, ülkemiz, milletimiz ve 81 vilayetimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bakanımız ve ekibini, fidanların dikiminde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. "Geleceğe Nefes" seferberliğimiz dünyaya örnek olacak bir kampanyaya dönüştü. Rekorumuz bugün Guinness Rekorlar kitabı yetkilileri tarafından takip edilecek ve kayıtlara geçirilecektir. 11 Kasımın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesi için Cumhurbaşkanlığı kararını geçtiğimiz hafta imzaladık. Bundan sonra her yıl milletimiz takvimler 11 Kasım'ı ve saatler de 11.11'i gösterdiğinde fidan dikmek üzere belirlenen alanlarda olacaktır.

Dede Korkut ağacı ne güzel anlatıyor. Atalarımız "ağaç dalıyla gürler" diyor, diktiğimiz fidanlarla oluşturacağımız ormanlarla gürlemeyi sürdüreceğiz. İstiklaline ve istikbaline karşı saldırılara karşı verdiği mücadelelerle tarih yazıyor, ekonomide tarih yazıyor. Burada olduğu gibi ağaçlandırma, yeşillendirme konusunda da tarih yazıyor.

DERTLERİ AĞAÇ DİKMEK DEĞİL

Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı. Haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını mülkünü yağmalamışlardı. Nerede o ağaç deyip ortalığı karıştıranlar? Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok. Bunların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı.

Bodrum'da, Marmaris'te, İzmir'de birçok yerde ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? PKK terör örgütü yan kolları, 'Biz yaktık' dedi. Onlar yaktı, biz diktik. Allah'ın yardımı milletimizin desteği ile bu tuzakları boşa çıkardık. Ağaçlandırma seferberliğinde de milletimizle el ele, gönül gönle çalışıyoruz. Onlar sakalımızı tıraş ettiler, ama tıraş edilen sakal daha gür biter. Biz onların kollarını kesiyoruz.

Bizim kültürümüzde toprağı ana ve yar olarak görmek, suyu aziz bilmek vardır. Dünyada toprağı böylesine sadık bir yar olarak gören başka bir millet var mıdır bilmiyorum. Ecdadımızdan miras aldığımız toprak, ağaç sevgisini böyle taçlandırıyoruz. Rabbimizin bize emaneti olan tabiatı korumakla kalmayıp geliştirip, güzelleştirerek bizden sonraki nesillere bırakma peşindeyiz.

CUMHURİYET DÖNEMİNİN 1,5 KATI

17 yılda toplam 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 22,6 milyon hektara çıkardık. Erozyonla toprak kaybımı 154 milyona düşürdük. Ceviz, badem, zeytin, defne, kestane gibi ağaçlar yetiştirmek için 14 milyon fidanı toprağa diktik. Bizim yeşil sevdamızın adı, Cumhuriyet döneminin 1,5 katını 17 yılda yapabilmektir. Yanan alanların 40 katı kadar ağaçlandırma yapabilmektir. Bizim çevre hassasiyetimizi kimsenin ölçmeye terazisi yetmez.

İMAMOĞLU'NA TEMEL ATMAMA TEPKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde İstanbul'u çöplerden geçilmeyen sokaklarla, su akmayan musluklarla devralmıştık. Çöp, çukur, çamur ile anılan, 39 insanını patlayan çöplükte kaybeden bir İstanbul vardı. Gece-gündüz çalışarak İstanbul'u tertemiz bir şehir haline getirdik. İstanbul'u hak ettiği konuma taşıdık. Atık yönetiminde çağ atlattık. Daha sonra gelen belediye başkanları da aynı aşkla hizmet etti. Sadece İstanbul'da yaptığımız temel atma ve açılış törenlerini anlatmaya kalksak haftalar sürer. Birileri şimdi ileri biyolojik arıtma tesisi için 'temel atmama' töreni yapıyor. Bunlar temel atma törenlerine zaten yabancı. Onun için tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Kendilerine yakışanı yapmışlar. Orada koku başlayınca vatandaş sokaklara döküldü. Bu İstanbul'u pisliğe, perişanlığa mahkum etmektir. Biz 25 yıl önce İstanbul'u 2050'tye kadar sorunlarını çözecek adımları atmıştık. 2100 yılına kadar olan ihtiyaçlarını planladık. İhtiyaç yok dedikleri proje böyle bir proje.

Ankara'da da sıkıntılar diz boyuydu. Melih Bey'den önceki belediye başkanı bu adımları atmadı. Melih Bey'le bu adımlar atıldı. Şu andaki başkan havalimanından şehre, bütün alt üst geçitlere kadar o dönemde yapıldı.

NE EKERSEN ONU ALIRSIN

AK Parti deyince akla hizmet gelir. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim çocukluğumuzdan beri söylenen tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli yurdumda tekerleme tadında bir şarkı var. Bu maziden atiye kurduğumuz köprünün ifadesidir. Toprak ne ekersen onu verir. Ne ekersen onun karşılığını alırsın. Onun için insanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Yurt edindiği toprağa ana diyen bir millet olarak kayıplarımızı telafi edeceğiz. Bu kampanyaya gösterdiğiniz ilgi için bir kez daha teşekkür ediyorum.