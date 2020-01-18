18 Ocak 2020 Cumartesi 15:07:54 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 15:58:04
Başkan Erdoğan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin açılışında konuştu
Başkan Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak töreninde konuştu.
Gayrettepe - Yeni Havalimanı Metro Hattı durakları;
1. Gayrettepe
2. Kağıthane
3. Hasdal
4. Kemerburgaz
5. Göktürk
6. İhsaniye
7. Yeni Havalimanı 1
8. Yeni Havalimanı 2
9. Yeni Havalimanı 3
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