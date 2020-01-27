Başkan Erdoğan'dan Hafter'e tepki: Ateşkes ya da barış diye bir derdi yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler." dedi.

Başkan Erdoğan Libya konusunda şunları söyledi:

"Hafter'in sözcüsünün 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır.' açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler."

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu güzel ülkeye ilk resmi ziyareti yapan bir cumhurbaşkanı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

2018 sona ermeden THY'nin seferlerini süratle başlattık.

Barrow'un açıklamalarının satır başları:

Türkiye'nin desteği bizi memnun etmektedir.

İki ülke arasındaki direkt uçuşların başlaması son derece önemli.