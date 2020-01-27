  • Bist 100
    120150
  • Dolar
    5,9537
  • Euro
    6,5579
  • Altın
    302,4480
İstanbul
7 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi Trump'tan yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB’deki muhataplarına genişleme konusunda mektup gönderdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB’deki muhataplarına genişleme konusunda mektup gönderdi
Emine Erdoğan Gambiya'da cami ve okul açılışını gerçekleştirdi Emine Erdoğan Gambiya'da cami ve okul açılışını gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan'dan Hafter'e tepki: Ateşkes ya da barış diye bir derdi yok Başkan Erdoğan'dan Hafter'e tepki: Ateşkes ya da barış diye bir derdi yok
Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden 400 bin liralık yardım Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden 400 bin liralık yardım
Panik atağın 4 fiziksel belirtisi Panik atağın 4 fiziksel belirtisi
Baş ağrısına karanfil yağı Baş ağrısına karanfil yağı
Fazla kilo beyin hücrelerini öldürüyor Fazla kilo beyin hücrelerini öldürüyor
Yüksek kolesterol damarları tehdit eder Yüksek kolesterol damarları tehdit eder
Mide asidine karşı karnabahar Mide asidine karşı karnabahar
Kova sevinçli, ikizler çıkmazda Kova sevinçli, ikizler çıkmazda
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
İHH ekipleri, depremzedeleri yalnız bırakmadı İHH ekipleri, depremzedeleri yalnız bırakmadı
Dersin batsın Dersin batsın
Aferin size gençler Aferin size gençler
Bakan Selçuk: Birkaç okulumuzda ciddi çatlaklar biçiminde hasarlar var Bakan Selçuk: Birkaç okulumuzda ciddi çatlaklar biçiminde hasarlar var
Ambulansla drift Ambulansla drift
3D yazıcıda üretilen implantla yüzü güldü 3D yazıcıda üretilen implantla yüzü güldü
Hastalık teşhisini yapay zeka koyacak  Hastalık teşhisini yapay zeka koyacak 
TürkAkım'dan ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi TürkAkım'dan ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun: Donduk komutanım! Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun: Donduk komutanım!
Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü şekilde yıkılıyor Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina kontrollü şekilde yıkılıyor
Elçin Sangu'dan olay itiraf! 'Biz pahalı ameleleriz' Elçin Sangu'dan olay itiraf! 'Biz pahalı ameleleriz'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ocak 2020 Pazartesi 20:20:09 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 20:54:55

Başkan Erdoğan'dan Hafter'e tepki: Ateşkes ya da barış diye bir derdi yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün faaliyetlerini ilk durduran ülke Gambiya'dır. Gambiya'nın bu kararlı adımı diğer Afrika ülkelerine FETÖ ile mücadele konusunda örnek oldu. Biz de Gambiyalı evlatlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasına müsaade etmedik." ifadelerini kullandı. Libya ile ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ," Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok, barış diye bir derdi yok. "dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler." dedi.

Başkan Erdoğan Libya konusunda şunları söyledi:

"Hafter'in sözcüsünün 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır.' açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler."

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu güzel ülkeye ilk resmi ziyareti yapan bir cumhurbaşkanı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

2018 sona ermeden THY'nin seferlerini süratle başlattık.

Barrow'un açıklamalarının satır başları:

Türkiye'nin desteği bizi memnun etmektedir.

İki ülke arasındaki direkt uçuşların başlaması son derece önemli.

SORU CEVAP

LİBYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek Berlin süreci gerekse Moskova'da Hafter hazırlanan metne imza atmamıştır. Hafter metne imza atmadı. Burada bir mutabakat sağlanmıştır denilemez. Berlin süreci geniş katılımlı bir süreç olmasına rağmen Hafter oteldeki odasından burayı takip etmiştir. Bu 55 maddelik metin BM Güvenlik Konseyi'ne de gidecek. Ancak burada bir nokta çok önemli o da şu: Hafter bütün bu süreçte sürekli kaçmıştır ve en son bu süreçten sonra da kendisi sözcüsünün "Libya'daki süreç namlunun ucundadır." açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor. Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur. Buna göre adım atarlar. Serrac BM Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı bir liderdir, Hafter ise darbecidir. TBMM'nin kararıyla oraya eğitici olarak gönderdiğimiz askerlerimiz vardır. Hafter'in yanındakiler ise lejyonerdir ve destek gördükleri yer de birinci derecede Abu Dabi yönetimidir. Hafter ve lejyonerleri ile beraber Sudan'dan da 5 bini aşkın asker karacı olarak oraya gelmiştir. Böyle bir tablo ne yazık ki Libya'da yaşanmaktadır. Temennimiz odur ki Libya bir an önce barışa kavuşur.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ