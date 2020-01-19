19 Ocak 2020 Pazar 15:40:02 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 15:41:02
Başkan Erdoğan Fayiz es Sarrac'ı kabul etti
Başkan Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti.
Başkan Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için bulunduğu Almanya’nın başkenti Berlin’de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti.
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