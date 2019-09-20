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20 Eylül 2019 Cuma 13:43:32 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 13:54:12

Başkan Erdoğan yarın ABD'ye gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir güvenli bölge için 45 günlük takvimde geri sayım sürüyor. Operasyon da dahil Ankara'nın planları hazır. Her türlü seçenek masada. Başkan Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti güvenli bölge konusunda belirleyici olacak.

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile de bir araya gelecek. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile güvenli bölge çalışmalarında gelinen nokta değerlendirilecek. Erdoğan, Türkiye'nin "güvenli bölge" konusundaki kararlılığı bir kez daha anlatacak. Atılması gereken adımları hatırlatacak.

Suriyeli mültecilerin geri dönüşü konusunda destek isteyecek

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dünya kamuoyuna seslenecek. Türkiye'nin mülteciler için yaptıklarını anlatacak. Güvenli Bölge'nin Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için önemli bir liman olduğu mesajını verecek, destek isteyecek.

Çok sayıda devlet başkanıyla görüşecek

Başkan Erdoğan'ın New York'ta görüşme trafiği yoğun olacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de bir araya gelmesi bekleniyor. 

TRT Haber

 

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