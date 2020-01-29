29 Ocak 2020 Çarşamba 15:53:05 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 17:27:42
Başkan Erdoğan emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze töreninde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı
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