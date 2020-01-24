24 Ocak 2020 Cuma 12:42:02 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 13:05:26
Başkan Erdoğan'ın el yapımı ayna hediyesi, Merkel'i şaşkına çevirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılış töreni öncesinde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'e hediye olarak el yapımı ayna takdim etti. Merkel ise hediye karşısında şaşkına döndü.
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile birlikte 'Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını gerçekleştirdi.
Tören öncesi Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'e el yapımı ayna hediye etti. Merkel'in verdiği tepki ise dikkatlerden kaçmadı.
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