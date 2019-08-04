Başkan Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu'nu açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Bursa'yı özlemişiz. Bursa da bizleri özlemiş. Bizi gönül sıcaklığıyla karşıladığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, bugün Bursa'ya iki önemli yatırımın açılış sevincini paylaşmaya geldik. Bugün anlamlı bir gün. Bugün bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bir diğer taraftan da Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Bu işi, bu projeleri eleştirenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Diyorlar ki; nasıl yapıyorlar bunu söylesinler. Biz kasamızdan para çıkmadan yapıyoruz bunları. Ama bunların aklı ermez bunlara."

"İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLUNU AÇIYORUZ"

"Bugün otoyolumuzun 192 km'lik kalan bölümü tamamlıyoruz. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz. Ziya Paşa'nın dediği gibi; "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür, kalır eseri." Biz eserlerimizle var oluyoruz. Nereden nereye. Bu viyadükler, yollar öyle kolay yapılmadı. İstanbul ve İzmir arasındaki mesafeyi 100 km kısalttık. Daha güvenli ve daha hızlı hale getirdik. Şimdi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı otobanla bu yolu birleştireceğiz. Bu yollar sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Ülkemize katkı sağlayacağı ortadadır. İş bilenin kılıç kuşananındır. Bu otoyol her bakımda ülkemize karlı ve kazançlı bir projedir. Devletin kasasından hiçbir şey çıkmıyor. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşüren bu projenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum."

"HER BAKIMDAN KAZANÇLI VE KARLI"

"11 milyar dolarlık projenin ülkemize yakıt zaman katkısı yıllık 3,5 milyar lira. İş bilenin kılıç kuşananın. İş üretiyoruz. Turizm hızlanacak, ticari faaliyetler hızlanacak, ülkemize katkı sağlayacak. İnşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek ortaklığın devlete ödeyeceği olan 6,3 milyar lira. Bay Kemal işte bu işin maliyeti bu öğren... Bu her bakımdan kazançlı ve karlı. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır."

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

"Proje için bugüne kadar (projeyi yapıp işletecek görevli şirket tarafından) 7 milyar dolar harcama yapıldı. 2,5 milyar lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. Bugüne kadar burada çalışılan süre içinde şantiyede ortalama 5 bin kişi iş imkanı buldu. Proje tamamlandığında, yapım çalışmaları bittiğinde bu projenin bakım ve işletme hizmetlerinde bin kişiye yakın kişi istihdam edilecek."

"1 yıl erken tamamlanan İstanbul-İzmir arasındaki toplam uzunluk 404 kilometre. Bunun 20 kilometresi bu proje kapsamı dışında, Bursa çevre yolu kapsamında yapılmıştı. İstanbul-İzmir arasındaki yaklaşık 515 kilometrelik mevcut devlet yolunu 404 kilometreye düşürecek olan bir otoyol projesi. Mevcut yol, bölünmüş yol çalışması programının ilk yıllarında, 2000'li yılların başında tamamlanarak hizmete alınmış olan bir projeydi."

"6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık. Hem yolculuk süreleri kısaldı, hem de yolculuk konforu arttı. Ülkemizdeki trafik kazalarının azaltılması yolunda çok önemli mesafeler kat ettik. Kazalarda oranlar azalıyor."

"44,846 YATAK KAPASİTELİ 31 SAĞLIK TESİSİNİ MİLLETİMİZE SUNMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Bursa'da bugün açacağımız 1.355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanemiz Bursa'nın güzelliğine güzellik katmış. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kendi içinde 6 ihtisas hastanesi kendi alanında yüksek standartlara sahip. 1 aydır hasta kabulü yapan hastanemiz 1-2 kişilik odaları kanepesi, buzdolabı, televizyonu ile otel standardında hizmet veriyor. Raylı sistemi 5,5 km uzatarak hastanemize getireceğiz. Bursa ile birlikte yatak kapasitesini 13,417'ye, hastane sayısını ise 10'a çıkarmış olduk. 44,846 yatak kapasiteli 31 sağlık tesisini milletimize sunmayı hedefliyoruz. Sadece Bursa'ya 68 sağlık tesisi kazandırdık. Osmangazi- Çekirge Devlet Hastanesi ile 7 sağlık tesisimize devam ediyoruz. Bursa'ya yaptığımız yatırım tutarı 50 katrilyonun üzerindedir. Böylesine dev projeler için alternatif finansman modelleri geliştirmemiz gerekiyor, işte biz bunu yaptık."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapılan, bünyesindeki Genel, Kadın-Doğum Çocuk, Kalp Damar, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi kapsamında 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale edilebilecek. Toplamda 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan FTR Hastanesi ise 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü konumunda olacak."

"Genel Hastanede 308, Kadın-Doğum Çocuk Hastanesinde 222, Kalp-Damar Hastanesinde 271, Onkoloji Hastanesinde 254, FTR Hastanesinde 200, YGAP Hastanesinde 100 yatak bulunuyor."

"BİZ KENDİ CEBİMİZDEN PARA VERMİYORUZ"

"Kuru sıkı atmakla olmaz. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz adeta çağ atlatırken, birileri hala bu işlere çamur atarak kendine siyasi pay çıkarmaya çalışıyor. CHP'nin başındaki zatın yine şehir hastanelerimizle uğraştığını duydum. Belki başkası yapsa cehaletine veririz. Bu işi ömrü hayatında böyle bir şey yapmamış hatta SSK hastanelerinde milleti rezil eden bir kişi yapınca insanın canı sıkılıyor. Neymiş şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş... Böyle diyor. Biz kendi cebimizden para vermiyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar zaman çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap işlet devret denir Bay Kemal. Şehir hastanelerinin nasıl modelle yapıldığından haberi yok. Devlet bütçesiyle yapılsa tabelada yazardı. Devlet kendisi inşa etmiyor. Böylesine dev projeler için alternatif finansmanlar geliştirmek gerekiyor."

"ENFLASYON DAHA DA DÜŞECEK"

Başkan Erdoğan faizle ilgili önemli açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz" açıklamasını yaptı.

"EKONOMİMİZLE İLGİLİ SPEKÜLASYONLARA KULAKLARINIZI TIKAYIN"

Başkan Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Geçmişi utanç verici duruşlarla dolu böyle birisinin bugün sanki hiçbir şey olmamış gibi karşımıza geçip 'Milli gelir 10 yıldır hep aynı yerde' demesi arsızlıktan öte bir sinsiliktir." dedi.

Erdoğan, "Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır." ifadelerini kullandı.