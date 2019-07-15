Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış töreninde açıklama yaptı. "Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti; biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar. Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek. Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz, istihbaratçılarımız olduğu sürece hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Benzeri ihanetler yaşatmamak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz"



ERDOĞAN SÖZLERİNE ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler, bugün sekizinci uçak da geldi. İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Bir daha milletimize 15 Temmuz benzeri ihanetler yaşatmamak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef, ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak."

15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef tahtasına koyduğu kurumlardan ilki emniyet teşkilatımızdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü gece boyunca ağır saldırıya maruz kaldı.

Polis teşkilatımız 15 Temmuz gecesi vatandaşımızla sırt sırta vererek adeta tarih yazdı.

Üç beş gözü pek polisimiz FETÖ'cü alçaklar tarafından işgal edilen bazı yerleri kısa sürede kurtararak darbenin bastırılmasında büyük başarı elde ettiler.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ'cülerin her türlü ihanetine direnen yiğitlere ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal, çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay ayağa kalkamayacaklar.

Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek.

Şu anda S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler, 'Almanız doğru olmaz' dediler. Bugün itibarıyla 8. uçakta geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Artık hedef ortak üretimi Rusyayla beraber yapmak.