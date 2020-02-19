19 Şubat 2020 Çarşamba 11:17:27 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:19:24
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
- Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Büyükşehir belediyeleri UKOME'de çoğunluğu kaybetti!
- İçişleri Bakanlığı: Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 39'a yükseldi
- PKK'lı teröristlerden bomba itiraflar! Suriye'deki petrol trafiği deşifre oldu
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İdlib'de bizim temel çizgimiz Soçi Mutabakatına geri dönülmesi
- Portakal'ın yalan haberine İçişleri Bakanlığı'ndan sert tepki!