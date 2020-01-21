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21 Ocak 2020 Salı 11:18:19 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 11:21:22

Başkan Erdoğan’a "Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor" diyen kim? Yunan gazeteci iki isim verdi

Başkan Erdoğan’ın, "Bir lider, Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor’ dedi." sözlerinin ardından bu liderin kim olduğu sorusu uluslararası haber platformlarında tartışma konusu oldu. Bu soruya yanıt arayan Yunan gazeteci Michail Ignatiou, Miçotakis’in 7-8 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği ABD temaslarını işaret ederek iki isim verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu konferansa katılmak üzere gittiği Berlin’de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’in Miçotakis tarafından Yunanistan’a davet edilmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, “Miçotakis Hafter’i neden Yunanistan’a çağırdı? Sadece bizi tahrik etmek için çağırdı. Bir lider, ‘Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor’ dedi. Ben de, ‘Bir defa bu yanlışı düzeltsin, sonra bizim görüşmemiz kolaydır’ dedim.” sözlerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın bu sözleri üzerine, “Miçotakis sizinle arayı düzeltmek istiyor” diyen liderin kim olduğu merak konusu oldu.

ABD’de Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler takibi yapan Yunan gazeteci Michail Ignatiou, Yunan basını için kaleme aldığı yazısında bu liderin kim olduğu sorusuna yanıt aradı.

Söz konusu yazıda, 7 Ocak'ta Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşmede ABD Başkanı Donald Trump’ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e “Türklerle çıkacak olası bir savaşı kaybederseniz ne olacak?” diye sorduğu hatırlatıldı.

Miçotakis’in, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik kendi düşüncelerini dinledikten sonra rahatladığı ifade edilen yazıda, atmosferin değişmesinin ardından Türkiye-Yunanistan meselesinin derin bir şekilde konuşulduğu aktarıldı.

Bu konuşmanın ardından “Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle herhangi bir sıcak çatışmadan taraf olmadığının” ABD yönetimince anlaşıldığını öne süren Ignatiou, Yunanistan’ın Vaşington’daki en yakın dostlarının Mike Pence ve Mike Pompeo olduğunu kaydederek şu satırları kaleme aldı:

“Suriye’nin kuzeyinde yaşananların Yunanistan’ın da başına gelmemesi için Miçotakis’in Vaşington’la ilişkileri sıkı tutması çok önemli.”

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, “Olur da Türkiye’yle aranızda sıcak çatışma çıkar, böylesi bir gerilimde ABD’ye güvenmeyin.” uyarısında bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

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