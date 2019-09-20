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20 Eylül 2019 Cuma 21:37:17 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 22:13:25

Başkan Erdoğan, 21-25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine iştirak etmek üzere 21-25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek. Başkan Erdoğan'ın, BM 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine iştirak etmek üzere, 21-25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan, Genel Kurul üst düzey görüşmeleri öncesinde, 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek BM İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak.

Başkan Erdoğan, "Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması" temasıyla gerçekleştirilecek BM 74. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 24 Eylül'de, BM Genel Kurulu'na hitap edecek, ayrıca Genel Sekreter Antonio Guterres'le görüşecek.

Ziyaret çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi marjında tertiplenecek "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler" başlıklı Liderler Diyalogu toplantısına katılacak olan Erdoğan, burada bir konuşma yapacak.

Başkan Erdoğan'ın, ayrıca, Pakistan Başbakanı İmran Khan'la birlikte "Nefret Söylemiyle Mücadele" konulu yüksek düzeyli bir yan etkinliğe ev sahipliği yapmaları öngörülüyor.  Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı da icra edilecek.

Ayrıca Erdoğan'ın New York'ta bulunduğu sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın ziyarette, ABD'deki Türk, soydaş, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi, Ara Güler Sergisi'nin açılışını gerçekleştirmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10. Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği'ne katılması ön görülüyor.

AA

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