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12 Aralık 2019 Perşembe 12:39:01 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 13:06:42

Başkan Erdoğan 100 bin sosyal konut projesi tanıtım toplantısında konuşuyor - Canlı izle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Canlı yayın izlemek için tıklayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''17 yıldır sürdürdüğümüz şehircilik hamlesine yeni bir altın halka daha eklemiş oluyoruz. Ülke genelinde 96 millet bahçesi TOKİ tarafından inşa ediliyor. İlk 50 binlik konut projesi büyük ilgi görmüştü. Biz de sayıyı artırmaya karar verdik. 2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz.

''1 İLA 1,5 YIL İÇERİSİNDE BİTİRİP SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ''

Yılbaşı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz zemin artı 2 zemin artı 3 bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 894 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİT, 240 AYA VARAN VADE

Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız.

''PROJENİN TOPLAM YATIRIM BEDELİ 17 MİLYAR 300 MİLYON LİRA''

Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz.

TOKİ'NİN KONUT PROJELERİ

'Orada Kürtler, falanca yerde Türkler yaşıyor' demedik. 'Buralarda benim vatandaşım yaşıyor' dedik.

TANK-PALET FABRİKASI TARTIŞMASI

Tank-Palet Fabrikası meselesi var. (CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Yabancılara sattılar diyor. Burada satış diye bir şey yok. Fabrika zararda olan bir yer 3 firma katılıyor BMC firması ihaleyi alıyor. Kiralama-işletme ihalesi. Buraya 50 milyon dolarlık yatırım yapma şartı ile burayı alıyor 25 yıllığına.''

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