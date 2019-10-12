'Barış Pınarı'nda sıcak görüntü! Keskin nişancı, YPG'li teröristi avladı
Türkiye'nin terörün kökünü kazımak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında keskin nişancı Türk askerinin YPG'li bir teröristi avladığı görüntüler ortaya çıktı.
Türk silahlı Kuvvetleri'nin, terör yuvalarının temizlenmesi için Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı tüm hızıyla devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, 415 YPG/PKK'lı terörist öldürülürken, 18 köy teröristlerden temizlendi.
BOŞLUĞA BAKAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Harekat kapsamında öldürülen bir YPG'li teröristin ise vurulma anları ortaya çıktı. Görüntülerde bir evin çatısında boşluğa bakan YPG'li terörist keskin nişancı Türk askeri tarafından öldürüldü.
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