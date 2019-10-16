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16 Ekim 2019 Çarşamba 07:27:13 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:02:44

Barış Pınarı Harekatı’nda 637 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 637 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu."

TSK, MÜNBİÇ YAKINLARINDA TAKVİYE GÜÇ OLARAK KONUŞLANMASINI SÜRDÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, birliklerin Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanması devam ediyor. TSK birlikleri, Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı gününde Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındırdı. Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru hareketlendi. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, harekatın 7'nci gününde de Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürdü.

SMO ASKERLERİNİN KİLİS'TEN ŞANLIURFA'YA HAREKETİ SÜRÜYOR

Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareketi sürüyor.

Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan SMO Özel Kuvvetler askerleri, Kilis üzerinden otobüsler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa sınırına hareket etti. Askerlerin kullanacağı mühimmat ve araçlar ise TIR'lar ile Şanlıurfa'ya gönderildi.

RESULAYN İLE TEL ABYAD'IN MERKEZ VE KIRSALINDA ARAMA-TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekâtı'nda kontrol altına alınan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor" denildi.

Öte yandan, görüntülerde ise askerlerin arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları görülürken, 10 metrelik tünel de dikkat çekiyor.

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