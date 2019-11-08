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08 Kasım 2019 Cuma 09:26:38 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 09:30:13

Barış Pınarı Harekatı İsrail’i vurdu: Irak'ı hedef alan saldırılar bıçak gibi kesildi

İsrail’in Irak’taki kimi askeri hedeflere düzenlediği saldırıların Ekim ayında bıçak gibi kesilmesi, işgalci ülkenin PKK/YPG ile ilişkisini ortaya koydu. Barış Pınarı Harekatı ile ABD ve PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki üsleri boşaltmasıyla İsrail saldırılarını da sona erdirdi. İsrail SİHA’ları bölgedeki terör üslerini kullanıyordu.

İşgalci devlet İsrail’in Suriye’de kurulması planlanan terör devletiyle ilişkisi ve bu yapıya desteği her geçen gün biraz daha somutlaşıyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, Irak’ın içindeki ve Suriye sınırındaki bazı askeri hedeflere kimliği belirsiz hava araçları tarafından düzenlenen saldırılar Ekim ayında bıçak gibi kesildi. Saldırıların İsrail işi olduğu değerlendiriliyordu. Arap medyasından yansıyan bilgilerde saldırıların, Suriye’nin kuzey doğusundaki terör örgütü PKK/YPG işgali altında bulunan üsleri kullanan İsrail SİHA’ları tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyordu. Operasyonların masrafının ise Suudi Arabistan tarafından karşılandığı belirtiliyordu. Önceki gün İsrail’den PKK/YPG’ye Türkiye karşısında yardım ediyoruz açıklamasının gelmesi de, işgalci ülkenin bölgedeki varlığını teyit etti.
 
ABD’NİN ÇEKİLMESİYLE SONA ERDİ

Özellikle Irak’ı hedef alan saldırıların Türkiye’nin 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Hareketı sonucu adeta bıçak gibi kesilmesi, söz konusu iddiaların doğruluğunu güçlendirdi. Türkiye’nin operasyonu öncesi ABD ordusu PKK/YPG ile ortak kullandığı, hava araçlarının kullanımına da uygun olan üslerden çekildiği biliniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, ABD’nin bölgeden çekilmesinin ardından, İsrail’in Irak’taki hedeflere yönelik saldırılarının da sona ermesi dikkat çekti.
 
TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDILAR
 
Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla bölgedeki iki devletten büyük tepki ve PKK/YPG’ye destek açıklaması geldi. Bunlardan biri Suudi Arabistan diğeri ise İsrail’di. Her iki ülke de hem siyasi açıklamalarla hem de medya üzerinden yayınladıkları kara propagandalar ile Türkiye’nin bölgedeki terör yapısını hedef alan operasyonunu engellemeyi amaçladı. İsrail’de PKK/YPG mensuplarının katıldığı birçok eylem gerçekleşti.

(Yeni Şafak)

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