Barış Pınarı bölgesinde halk konuştu: Türk askeri geldikten sonra her şey çok güzel oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyelilerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda "Sevgi paylaştıkça büyüyor. Kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor." ifade edildi.