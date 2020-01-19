19 Ocak 2020 Pazar 13:22:03 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 13:38:40
Barış Pınarı bölgesinde halk konuştu: Türk askeri geldikten sonra her şey çok güzel oldu
Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla huzur getirdiği Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyelilerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda "Sevgi paylaştıkça büyüyor. Kahraman Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizle ekmeğini paylaşmaya devam ediyor." ifade edildi.
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