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23 Ocak 2020 Perşembe 23:05:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 23:05:18

Barış Pınarı bölgesinde eğitim desteği

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör mağduru çocukların yaşıtlarından geride kaldıkları eğitim hayatı, yardımlarla telafi ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Barış Pınarı Harekatı ile terör ve teröristlerden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn'da, 19 bin 470 öğrencinin terör nedeniyle aksayan eğitim hayatı yeniden canlandı.

4,5 yıllık YPG/PKK zulmünden kurtarılan ilçelerde, Şanlıurfa Valilliği'nin de desteğiyle eğitimi aksayan binlerce öğrenci, güvenli bir şekilde eğitim almaya başladı.

OKULLAR ONARILDI, KIRTASİYE MALZEMELERİ DAĞITILDI
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), teröristlerce tahrip edilmiş okulların onarılmasından sonra, binlerce öğrenciye ders kitabı ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Bugün itibarıyla Tel Abyad ve Rasulayn'da 180 okuldaki 963 öğretmen, 19 bin 470 öğrencinin geleceğini inşa ediyor. Okullarda aralıksız telafi dersleri verilirken, bir yandan da eğitimin kalitesinin artırılması için özen gösteriliyor.

"TÜM ÖĞRENCİLER KİTAPLARINA KAVUŞACAK"
Tel Abyad Eğitim Sorumlusu Samir Hammud,  yaptığı açıklamada, "Ders kitapları bulunmayan öğrencilere kitaplarını dağıtmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm öğrenciler kitaplarına kavuşacak." dedi.

Zeynep binti-Hüseyin İlkokulu öğretmenlerinden Nurettin Muhammed de çocukların okullarına dönmeleri için çalıştıklarını vurguladı. Muhammed, "Birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar öğrencilerimiz var. Çocuklar okula gelmeye önem veriyorlar. Tel Abyadlı ve bölgeye iç göçle gelen birçok çocuk birlikte eğitim görüyor. Çocukların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"GERİDE KALDIK AMA TELAFİ EDİYORUZ"
Tel Abyad’da ortaokula giden 15 yaşındaki Yasin Seyyid de kitaplarını aldıklarını ifade ederek, "Çok şükür bütün derslerin öğretmenleri var. Allah’ın izniyle diploma alacağız." ifadelerini kullandı. Bir diğer öğrenci 13 yaşındaki İbrahim Said de "Derslerde geride kalsak da, öğretmenlerimiz telafi ediyor." şeklinde konuştu.

AA

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