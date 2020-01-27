Son Dakika... Bakan Soylu Elazığ'da açıkladı: Evi yıkılana 41 bin lira yardım yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

4 Bakan, son durumu açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Depremden hemen sonra başlayan arama-kurtarma çalışmalarıyla 45 kişiyi enkaz altından çıkarabildik. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan ikisi kalp krizinden yaşamını yitirdi. Depremin hemen akabinde iletişim, ulaşım, enerji gibi bütün imkanlara bakıldı ve eksiklik-aksaklık görülmedi. Havalimanlarında da problem söz konusu olmadı. Şehir hastanelerimiz hizmetlerini aralıksız ve eksiksiz yerine getirdi. TSK'nın kargo uçaklarıyla istediğimiz araçlar, malzemeler ve arama-kurtarma ekipleri buraya geldi.

Arama-kurtarma ekiplerine çok teşekkür etmek istiyorum. Kızılay, İHH, AKUT, Deniz Feneri, Diyanet Vakfı gibi örgütlere, burada bulunan, arama-kurtarma yapan, çadır kuran bu STK'ların tamamına teşekkür ediyorum. UMKE ve 112 çalışmalarına devam etmektedir.

YAPILAN YARDIMLAR



Milli Eğitim Bakanlığı tüm rehber öğretmenleri çocuklarımız için görevlendirdi. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik Elazığ'da. 45 barınma alanının 10'u çadır, 34'ü okul, geri kalanı spor kompleksi, cami ve cemevi. Jandarma Genel Komutamız yönetiminde AFAD koordinasyonu ile köylerdeki hasar tespit talepleri toplanıyor, çadırlar ve erzaklar götürülüyor. 24 bin 402 çadır sevk edildi, 400 genel maksatlı çadır sevk edildi, 62 bin 963 battaniye, uyku setleri, elektrikli ısıtıcı 4 bin civarında, 40 bin civarında gıda kolisi. Elazığ ve Malatya'da bugün 50 bin kumanya dağıtılacak.

Artçı depremler vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor. Adalet binalarımız hizmetlerini veriyor. Gençlik ve Spor Bakanımız da burada ve spor tesislerini hizmete açtılar. 3 yurtta sorun söz konusu değil, bazılarında sıvaların dökülmesi var.

ELAZIĞ'DA 1000, MALATYA'DA 5000 AİLE İÇİN KONTEYNER KENT



Yaklaşık 4 bin 800 personel hizmet vermektedir. Teknik, profesyonel personeldir. Vatandaşlarımız evlerine girmekte zorlanıyorlar. Biz de bu tavrı doğru ve anlayışla kabul ediyoruz. Biz de bir an önce tespitlerin yapılması için çalışıyoruz. Bizim vatandaşlardan talebimiz şu; 45 barınma merkezimiz var. Okullarımız açık. Spor salonlarımız açık. Gençlik merkezlerimiz, taziye evlerimiz açık. 50 yakın kıraathane açık. İl Özel İdaremize ait Elazığ'da geçici konaklama merkezi 1000 konteynır, 1000 ailenin barınacağı 10 gün içinde sevkini başlatıyoruz. Malatya'da 5 bin kişilik konteynır kentimiz var. Oralar da hazırlanıyor.

YAPILACAK YARDIM MİKTARLARI



Evi tamamen yıkılan vatandaşlarımız, Elazığ'da ve Malatya'da 300'ün üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Eşya yardımı olarak 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak 11 bin lira vereceğiz. Ağır hasarlı olan ama eşyası alabilecek durumda olanlar için de 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz, orta hasarlı evlere de 5 bin lira acil yardım ödeneği ve 27 bin lira faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz. Köyde yıkılan evlerin tamamına 11 bin lira acil yardım, 5 bin lira da eşya yardımı desteği ortaya koyacağız. Tespitler bitince hesaplarına nakitleri geçireceğiz.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMALAR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaralılarımızdan 39 vatandaşımızı kaybettik. 1607 vatandaşımız hastanelerimize müracaat etti. Hastanelerimizde tedavileri devam eden 86 yaralımız var. 18'i yoğun bakımda. Ayrıca bu dönemde çadırlarda ve yerleşim yerlerinde acil ikinci basamak hizmeti vermek için yaygın sahra üniteleri açmaya başladık. Taburcu ettiğimiz hastalara evde bakım hizmetine başladık. Kronik hastalıkların tespiti ve ilaca erişimi sağladık. Psikososyal destek planlandı."

BAKAN KURUM: DÜN İTİBARIYLA YIKIMLARINI BAŞLATTIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un açıklamalarından satır başları:

Depremin olduğu ilk andan itibaren Elazığ’a tüm ekiplerimizle hareket ettik. 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmaları titizlikle yapmaya devam ediyor.

Bugün itibarıyla Elazığ merkez sivrice ve maden de 50 yıkık binamız mevcut. 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı binamız mevcut.

Bu binalarımızdan 22 tanesi acil yıkılacak binalardan oluşuyor.

İçine girmeye izin vermeyeceğimiz binalardan ibaret. Dün itibarıyla yıkımlarını başlattık. Arama kurtarma çalışmalarımı tamamlanmak üzere. Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek sitesi yanında bulunan hasarlı binaların da tespitlerini yapmaya başladık.

9 binada ağır hasar binaların tespitini yaptık. Bu binaların da yıkılması gerektiği ortaya kondu. Bu bölgede 184 daire riskli durumda.

Amacımız Kartal’da olduğu gibi en geç Şubat sonu temelini atıp yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmektir.