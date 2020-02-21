21 Şubat 2020 Cuma 17:25:35 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 17:51:06
Bakanı Akar, İdlib’deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde
Milli Savunma Bakanı Akar, İdlib’deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde inceleme yaptı, bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı.
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