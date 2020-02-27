Bakan Soylu'dan Vahit Bıçak açıklaması: Bugün ilişiği kesilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akademisyen Ceren Damar'a iftira atan avukat Vahit Bıçak'ın, Polis Akedemisi ile ilişiğinin bugün kesileceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akademisyen Ceren Damar'a iftira atan avukat Vahit Bıçak'ın, Polis Akedemisi ile ilişiğinin bugün kesileceğini açıkladı.
VAHİT BIÇAK POLİS AKADEMİSİ'NDEN ATILDI
Ceren Damar'ın avukatının Polis Akademisi'nde ders vermesi hakkında konuşan Bakan Soylu, "Prof. Vahit Bıçak, Ceren Damar davasında sanığın avukatı. Polis Akademisi'yle ilişkisinin kesilmesi bugün itibariyle kesiliyor. Süreci bekledik" dedi.
(AA)