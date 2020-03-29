Bakan Soylu: Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada gündeme dair soruları yanıtladı.

"20 EMNİYET MENSUBU KORONAVİRÜSE YAKALANDI"

Koronavirüse yakalanan emniyet mensubu olup olmadığının sorulduğu Bakan Soylu, "Şu anda sayısı 20 civarında. Bunlardan iyileşenler de var." cevabını verdi.

Bakan Soylu, koronavirüs ile ilgili kararları alırken dünyadan cesur hareket ettiklerini ve almaları gereken tedbirleri de zamanında aldıklarını vurguladı.

"YÜZDE 95 CİVARINDA HAYAT EVE ÇEKİLDİ"

Sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Soylu, alamayacakları hiçbir tedbirin bulunmadığını belirterek, "Türkiye'de sosyal izolasyon sağlandı. Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi. Yarını ve öbür günü de izleyeceğiz. Sabahleyin valilerimize söylediğim şudur. Şehir içi giriş ve çıkışların kontrolünü daha fazla artırın. Hiçbir özel aracı sektirmeyin. Otobüsler muhakkak kontrol edilecek. 'Şehir içi özel taşımada ister belediye ister halk otobüsü ister minibüs olsun her birini tek tek kontrol edin. Sosyal mesafeyi ihlal edecek ne varsa, araba bağlanması gerekiyorsa, kamu, tüzel beni ilgilendirmiyor hepsini bağlayın.' dedim."

POMEM SONUÇLARI 10-15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sonuçlarıyla ilgili soruya Soylu, "10-15 gün içerisinde inşallah açıklanacaktır. Orada süreçler de hemen hemen tamamlandı." cevabını verdi.

"TAKSİCİLERDEN GELEN BİR TALEPTİ, BİZ DE DEĞERLENDİRDİK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Taksi ve esnaf odalarıyla görüşüldü. Bir gün sonu tek diğer gün sonu çift olan plakalar çıkacak. Zaten önemli bir bölümünde 'çıkalım-çıkmayalım' tereddütü söz konusuydu. Kendilerinden de gelen bir talepti biz de değerlendirdik. İhtiyaç duyan diğer vilayetlerin bu kararı alabileceği de genelgede yazıyor." diye konuştu.

(Trt Haber)