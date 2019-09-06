İstanbul'a kayyum mu atanacak sorusuna Bakan Soylu'dan yanıt: Türkiye bir çadır devleti değildir
Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki annelerin eylemine sessiz kalanların olduğunu ve buna üzüldüğünü dile getirdi. İstanbul'daki araç şovuna 'Kamu zararı oluşturabilecek şekilde sergilenmektedir' diyen Bakan Soylu 'İstanbul'a kayyum atanacak mı' sorusuna da 'Türkiye çadır devleti değildir' diyerek cevap verdi.
Bakan Soylu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı...
Terör örgütü PKK'nın taşeronu HDP tarafından Kandil'e gönderilen çocukların ailelerinin Diyarbakır'daki eylemlerine ilişkin konuşan Bakan Soylu 'Bu işe duyarsızlık gösterenler var. Bunlara da üzülerek bakıyorum' dedi.
İSTANBUL'A KAYYUM MU ATANACAK?
İstanbul'daki gelişmeler hakkında da konuşan Bakan Soylu 'O da bizim sorumluluk alanımızdır. Eğer böyle bir şey söz konusu ise dün akşam talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa biz buna bakarız. Eğer böle bir fazlalık böyle bir israf söz konusu ise bu ilgili bakanlığa biz şu tespitlerimizi yaptık siz de şu tespitlerinizi ortaya koyun söylenir. İki fiili olarak bir durum var. Bunlar kamu zararı oluşturulabilecek şekilde sergilenmektedir yani hizmetten çekilmiştir. Eğer bunlar hizmete gerekli değilse yapman gereken bir eksiltme ortaya koyarak bunların eksiltme ile yapılan ihaleyi bir vesile ile azaltmaktır bu senin hakkındır. Ama dönüp bunların kiralarını öderken iddian bunlar ihtiyaca ait değildir diye bir iddian söz konusu ise yapman gereken kamu zararını devam ettirmemendir. Eğer bunu yapıyorsan ve hizmetteki araçlarını çekiyorsan bu da başka bir görev ihmalidir ki bu da yanlış birşeydir o da bizim sorumluluğumuzdur. Bunların hepsini incelemek araştırmak da İçişleri Bakanlığı'na aittir.
KAYYUM MU ATANACAK
Türkiye Cumhuriyeti devleti kurallarla ilkelerle kanunlarla yönetilen bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti çadır devleti değildir, dün de kurulmuş bir devlet değildir. 2 bin 200 yıllık bir geçmişi olan bir devlet kültürümüz geleneğimiz var. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir farklı değerlendirmeler içerisinde olabilir ama bir muhtar kendine verilen yetkiler çerçevesinde muhtarlık yapar, bir bakan da kurallar ve ilkeler çerçevesinde bakanlık yapar. Biz de kurallar çerçevesinde bunu yapmakla yükümlüyüz. Daha fazlasını Pazar günü sabah açıklayacağım.
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