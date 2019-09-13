13 Eylül 2019 Cuma 14:45:36 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 15:07:08
Bakan Soylu, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da HDP binası önünde nöbet tutan anneleri ziyaret etti. Dün bir kızın ailesine kavuşturulduğunun müjdesini veren Bakan Soylu nöbet tutan anneler için 'Demiri eritecek yürekleri var, yaptıkları çok kıymetli. Annelerin yüreği ile terör destekçilerine büyük bir ders vereceğiz' dedi.
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- Bakan Soylu, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti
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