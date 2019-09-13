Bakan Soylu, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti

Bakan Soylu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "Dün bir kızımızı annesiyle buluşturduk. Demiri eritecek yürekleri var. Yaptıkları çok kıymetli. Annelerin yüreği ile terör destekçilerine büyük bir ders vereceğiz. Bu acıyı bu topraklarda ve coğrafyada bitireceğiz. Diyarbakır'da herkes biliyorku Mardin'de Nusaybin'de herkes biliyor ki HDP teşkilatı bu annelerin masum çocuklarını dizlerinin dibinden alıp terör örgütüne katan yapıdır bunu herkes biliyor. Diyarbakır'da kime sorsanız evet der buna" dedi.